Michael Morgan leitet CA Immo's Investment Management

Michael Morgan ist seit Juli bei CA Immo als Co-Group-Head Investment Management sowie Geschäftsführer der CA Immo Deutschland GmbH tätig. In seiner Funktion als Co-Group-Head Investment Management führt er künftig gemeinsam mit Hedwig Höfler das konzernweite Investment Management der CA Immo und verantwortet hier insbesondere den Markt Deutschland.

Frank Nickel, CEO von CA Immo: „Mit Michael Morgan gewinnen wir einen erfahrenen und in der deutschen Immobilienbranche bestens vernetzten Investment Manager, der die strategische und operative Entwicklung von CA Immo vor allem im wichtigen Kernmarkt Deutschland unterstützen und begleiten wird."



Michael Morgan war zuletzt als International Partner und Head of Investment Frankfurt bei Cushman & Wakefield LLP (C&W) tätig. In dieser Funktion war er seit 2013 mit dem Neuaufbau der Capital Markets Group von C&W in Frankfurt betraut, die nationale Investment¬trans¬aktionen mit einem Gesamtvolumen von rund 2,8 Milliarden Euro betreut. Zuvor war Morgan in verschiedenen leitenden Positionen u. a. bei Dragon Real Estate, Hines Immobilien, Shaftesbury Asset Management Germany sowie Union Investment Real Estate tätig.



Der Deutsch-Brite hat an der Oxford Brookes University den Bachelor of Science Honours Degree in Real Estate Management erworben sowie das Studium an der European Business School in Östrich-Winkel als Immobilienökonom (ebs) abgeschlossen.