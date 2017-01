Michael Mertmann ergänzt Vorstand der AVW Immobilien AG

Die AVW Immobilien AG hat sich einen weiteren Mann von der HSH Nordbank in die Vorstandsetage geholt: Michael Mertmann (42) wechselte zum Jahresanfang von der Landesbank zum Projektentwickler und Bestandshalter. Bereits im November war Dr. Dirk Lammerskötter von der HSH gekommen [AVW erweitert Vorstand mit Dr. Dirk Lammerskötter], kurz nachdem Edward Martens den ehemaligen AVW-Vorstand Dr. Thies Boysen ersetzt hatte [Edward Martens neuer Vorstand der AVW Immobilien]. Damit hat das Immobilienunternehmen binnen fünf Monaten seine komplette Chefetage im Rahmen seiner strategischen Neuausrichtung umgekrempelt. Der künftige Schwerpunkt der AVW soll in der Umsetzung unterschiedlicher Konzepte aus dem Bereich Wohnen liegen.

Mertmann wird neben den beiden Vorständen Dr. Dirk Lammerskötter und Edward Martens den Vorstand komplettieren und künftig die Bereiche Investorenakquisition und –betreuung, Finanzierung, Verwaltung und Asset Management verantworten. Der 42-jährige war über viele Jahre in leitenden Positionen im Konzern der HSH Nordbank tätig und verantwortete dort zuletzt die konzernweiten Strategie- und Restrukturierungsprojekte sowie das Corporate M&A. Darüber hinaus wurde er mit zahlreichen Gremien- und Geschäftsführungsfunktionen in diversen Gesellschaften betraut. Weitere Stationen umfassten Funktionen im Beteiligungs- und Asset Management sowie der Konzernentwicklung. Zuvor arbeitete Herr Mertmann in der Transaktionsberatung der KPMG AG.