Michael Jordan übernimmt Führung bei LIP

Michael Jordan (47) wird mit Wirkung zum 01.05.2021 als Partner und geschäftsführender Gesellschafter in der LIP Ludger Inholte Projektentwicklung GmbH und der LIP Ludger Inholte Projektentwicklung KG eintreten. Fortan wird Jordan zusammen mit dem Gründer Ludger Inholte die Geschicke des Hamburger Projektentwicklers leiten.

Seit über 20 Jahren ist Jordan, Diplom-Bau- und Wirtschaftsingenieur, erfolgreich als Projektentwickler und Projektmanager am deutschen Immobilienmarkt aktiv. Nach seinem Studium und seinen Stationen bei der Hochtief Projektentwicklung und der OFB Projektentwicklung ist er bereits seit 2015 als Projektmanager, Prokurist und Geschäftsführer für die LIP tätig. In dieser Zeit verantwortete Jordan insbesondere die Projekte Humboldthafen und Südkreuz Office in Berlin.



„Mit Herrn Jordan als Partner steht ein kreativer, intelligenter Unternehmer an meiner Seite, auf den ich mich verlassen kann. Dieses zeigen die Ergebnisse der vergangenen Jahre, in denen in Verantwortung von Herrn Jordan diverse Projekte erfolgreich akquiriert, entwickelt und realisiert wurden. Mit ihm als geschäftsführenden Gesellschafter haben wir die LIP zukunftssicher aufgestellt und werden so die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Dekaden fortsetzen“, sagt Ludger Inholte. Inholte bleibt als Mehrheitsanteilseigner dem operativen Geschäft erhalten und leitet als geschäftsführender Gesellschafter weiterhin die LIP Gruppe.



„Ich freue mich sehr, die bisherige Arbeit in verantwortungsvoller Position partnerschaftlich mit Herrn Inholte fortzuführen. Die LIP wird weiterhin architektonische Maßstäbe setzen und sich in den Top-Metropolen des deutschen Immobilienmarktes mit innovativen und nachhaltigen Projekten engagieren", erläutert Jordan.