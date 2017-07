Patrizia holt sich Ex-Apleona-COO Michael Hintze als Head of Asset Management

Michael Hintze

Michael Hintze, bis zu Beginn des Jahres noch COO und Mitglied der Geschäftsführung von Apleona GVA Real Estate Advisors (vormals Bilfinger Real Estate), startet seine „neue berufliche Herausforderung“ bei Patrizia. Als neuer Head of Asset Management der Patrizia Deutschland GmbH wird er den Bereich von Karl-Heinz Marske in Frankfurt übernehmen, der die Position seit Frühjahr 2016 kommissarisch leitet. In seiner neuen Funktion berichtet Michael Hintze an Peter Forster, Country Head Germany bei der Patrizia Immobilien AG.

Hintze ist gelernter Kaufmann der Grundstück- und Wohnungswirtschaft sowie staatlich geprüfter Betriebswirt, Fachrichtung Wohnungswirtschaft und Realkredit und bringt eine über 20-jährige Erfahrung in der Immobilienbranche mit. Vergangene berufliche Stationen umfassen unter anderem leitende Positionen im Bereich Fondsmanagement bei RREEF, der DG Immobilien Management sowie bei der Dresdner Bank. Seit 2006 war Hintze für Bilfinger Real Estate (heute Apleona) tätig und CEO der Asset- und Fondsmanagement Gesellschaften der Unternehmensgruppe. 2015 wurde er als COO in die Geschäftsführung berufen.