Michael Heming fungiert als neuer Fine & Country-Lizenzpartner in der DACH-Region

Das seit 17 Jahren international agierende Fine & Country-Lizenzsystem kommt jetzt nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Lizenzpartner für die Fine & Country DACH-Region ist Michael Heming mit seiner neuen Gesellschaft Heming-Select DACH.

.

Das Fine & Country-Lizenzsystem wurde ursprünglich in Großbritannien für das obere Preissegment entwickelt und ist jetzt in 21 Ländern auf vier Kontinenten mit mehr als 330 Lizenzpartnern am Markt präsent, die aktuell weltweit über 20.000 Immobilien über das Fine & Country-Maklersystem vermarkten. Es zählt zu den größten internationalen Anbietern für Wohnimmobilien im Premiumsegment. Das Lizenzsystem ist eine Ergänzung für erfolgreiche Immobilienmakler, um somit im Markt mit zwei starken Marken – der eigenen und Fine & Country – aufzutreten.



Jeder Lizenznehmer erhält bei Fine & Country sein exklusives Lizenzgebiet sowie die Umsetzung der hochwertigen Marketingstrategie, wie beispielsweise die Nutzungsrechte des Markennamens und des Logos sowie den jeweiligen, eigenen Fine & Country-Webauftritt. Zudem bietet Fine & Country lokale, regionale und internationale Netzwerkveranstaltungen und Konferenzen.



„In jeder deutschsprachigen Region gibt es ein oberes Preissegment, in der ein Makler als Fine & Country-Lizenznehmer nun mit einer Marke, die etabliert ist, aktiv werden kann. In Zeiten zunehmender Globalisierung und mit einer stark wachsenden Anzahl von Anbietern vertraut der international orientierte Kunde immer mehr auch auf global bewehrte Marken. Ein solider Markenauftritt wird somit gerade im deutschsprachigen Raum immer wichtiger für den Erfolg“, führt Heming aus.