Michael Heming als Präsident von FIABCI Europa wiedergewählt

Michael Heming

© Heike Rost

FIABCI Europa hat Michael Heming, Präsident von FIABCI Deutschland, zum Präsidenten des Weltverbandes wiedergewählt. Für Heming ist es nach seinem Amtsantritt im Dezember 2019 [wir berichteten] und seiner Wiederwahl vor einem Jahr [wir berichteten] der Auftakt zur bereits dritten Amtszeit in dieser Position.

„Gerade haben wir in Deutschland die Preisträger des FIABCI Prix d´Excellence Germany gekürt [wir berichteten]. Dabei habe ich in meiner Rede betont, dass unser Preis ganz besonders den Aspekt des ´Menschen im Mittelpunkt´ seiner gebauten Umwelt würdigt. Die Pandemie hat vieles bewirkt, was ungeahnte Herausforderungen zur Folge hatte und auch weiterhin haben wird, aber auch eines, für das ich sogar sehr dankbar bin. Noch nie haben sich die Menschen so viele Gedanken darübergemacht, wie und wo sie wohnen, wie und wo sie arbeiten, wie und wo sie einkaufen oder ihre Freizeit gestalten und welche Wege sie dabei im alltäglichen Leben zurücklegen. Sprich: Noch nie stand die bebaute Umwelt so sehr im Fokus der allgemeinen Öffentlichkeit. Und genau das ist unsere große Chance, die für mich im Mittelpunkt meiner Präsidentschaft steht“, erklärt Heming.



Der Dipl. Betriebswirt und Dipl. Sachverständige Michael Heming ist bereits seit über 25 Jahren FIABCI-Mitglied und seit 28 Jahren in der Immobilienwirtschaft tätig. Er ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Region) Masterlizenzpartner für Fine & Country, einem der größten internationalen Anbieter für Wohnimmobilien im Premiumsegment mit über 300 Niederlassungen in 18 Ländern. Zudem ist er Inhaber der Firma Heming-Immobilien, einem Immobilienberatungsunternehmen im Rhein-Main-Gebiet mit rund 15 Mitarbeitern, das auf die Vermarktung von Wohnimmobilien und Investment sowie Gewerbe spezialisiert ist.



Die Amtsübernahme als Präsident FIABCI Europa erfolgt für Heming auf dem Weltkongress des internationalen Verbandes, der für nächstes Jahr im Juni in Paris geplant ist.