Michael Fleischmann neuer Geschäftsführer bei Plural

Plural hat einen neuen Geschäftsführer. Der bisherige Interims-Leiter Michael Fleischmann hat diese Position zum 1. Oktober 2023 offiziell besetzt. Zuvor war der Manager als „Director Legal & Administration“ sowie als Direktor der Region Mitte beim Multiservice-Dienstleister tätig. Er wird das Geschäft nachhaltig ausbauen und den Fokus auf Wachstum setzen.

Fleischmann ist Rechtsanwalt und Manager. Die Branche der Service-Dienstleistungen kennt er seit 2004, seiner Zeit als Volljurist beim Sicherheitsunternehmen Securitas. Im Sommer 2006 wurde er „Manager Legal Affairs“ bei Bridgestone. In dieser Position hat Michael Fleischmann die gesamte DACH-Region des Reifenherstellers verantwortet. Weiterhin konnte er in dieser Zeit weitreichende Kenntnisse in der Leitung im Finanz- sowie Personalsektor erlangen. 2016 wurde er „Partnership Manager und Prokurist“ bei Bridgestone. In dieser Rolle sammelte er zusätzliche Erfahrungen im Bereich Mergers and Acquisitions und bildete unter anderem ein Joint-Venture. 2019 startete der Rechtsanwalt als „Director Legal & Administration“ und als Direktor der Region Mitte bei Plural. 2022 übernahm Michael Fleischmann interimsweise die bundesweite operative Leitung des Support Service Geschäfts.