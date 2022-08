Michael Fleck leitet Frankfurter Capital Markets Team bei C&W

Michael Fleck

© Cushman & Wakefield

Michael Fleck führt ab sofort das Frankfurter Capital Markets Team von Cushman & Wakefield. In dieser Rolle verantwortet er neben der Mainmetropole auch das Rhein-Main-Gebiet sowie zentrale Städte im südwestdeutschen Raum. Er folgt mit seiner neuen Aufgabe auf Richard Tucker, der das Unternehmen verlassen hat.

.

„Mit Michael Fleck konnten wir die Position mit einem langjährigen und erfahrenen Mitarbeiter, der sich im Markt hervorragend auskennt, aus unseren eigenen Reihen besetzen. Mit seinem jetzt gewachsenen und starken Team wird er uns im Frankfurter Markt entscheidend nach vorne bringen,“ so Alexander Kropf.



Der Wirtschafts- und Immobilienjurist verantwortete bei C&W bislang die An- und Verkaufsberatung in den deutschen B-Standorten [wir berichteten]. Zusammen mit dem kombinierten Team mit nun insgesamt zehn Mitarbeitern wird der 49-Jährige die Präsenz am Frankfurter Markt ausbauen und als erster Kontakt für Investoren agieren, die sich in der Mainmetropole und den umliegenden Städten engagieren wollen.



Michael Fleck berichtet als Head of Capital Markets Frankfurt auch weiterhin an Alexander Kropf, Head of Capital Markets Germany. Der langjährige Frankfurter bringt über 20 Jahre Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft mit und begleitete Transkationen mit einem Volumen von mehr als 7 Mrd. Euro.



Die weiteren deutschen B-Städte, die zuvor in Michael Flecks Verantwortung lagen, werden ab sofort in Regionen aufgeteilt und durch die jeweiligen Investment-Standortverantwortlichen betreut.