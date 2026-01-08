Michael Ehlmaier ist Alleineigentümer der EHL Immobilien GmbH

Die Michael Ehlmaier Holding GmbH von EHL-Geschäftsführer Michael Ehlmaier hat den Minderheitsanteil der CPI Europe AG an der EHL Immobilien GmbH übernommen und seine Gesellschaftsanteile damit von 51 Prozent auf 100 Prozent aufgestockt. CPI Europe AG hatte 2011 49% der Geschäftsanteile an der EHL Immobilien GmbH erworben. Aufgrund der geänderten Unternehmensstrategie hat sich CPI Europe für den Verkauf der Anteile entschieden.

