Michael Dietz wird Leiter Asset Management bei Schwaiger

Michael Dietz

Michael Dietz tauscht Automobile gegen Immobilien und wechselt zur Schwaiger Group. Er verfügt über rund zehnjährige Erfahrung im Vertrieb von Mercedes-Benz-Automobile und soll diese Erfahrung im High-End-Segment nun gewinnbringend als Asset Manager bei der Schwaiger Group zum Einsatz bringen.

Dietz übernimmt Leiter Asset Management die Position von Meik Hauke, der das Unternehmen laut Schwaiger auf eigenen Wunsch jüngst verlassen hat. Er war erst Ende letzten Jahres bei der Unternehmensgruppe gestartet [wir berichteten]. Zu Dietz Aufgaben zählen künftig das Transaktionsmanagement, die Betreuung der Bestandsmietern, die Optimierung und Vermarktung einzelner Objekte sowie die Identifikation von Wertsteigerungspotenzialen.



Dietz begann seine Karriere 2007 mit der Ausbildung zum Automobilkaufmann, der die Zertifizierung zum Mercedes-Benz-PKW-Verkäufer bei der Mercedes-Benz-Niederlassung Mainfranken folgte. In nur wenigen Jahren konnte er seine Tätigkeit als Gebietsverkäufer u. a. für Mainfranken und in und um München ausweiten und insbesondere in den vergangenen Jahren den Wandel vom Verbrenner- zum Elektromotor hautnah miterleben. Seine Kompetenzen im direkten Umgang mit anspruchsvollen Kunden und sein Verkaufs- und Vermarktungstalent bringt er nun in das Asset Management bei der Schwaiger Group ein, wo insbesondere Wertsteigerung und Resilienz diverser State-of-the-Art-Immobilien durch ein aktives Vermietungsmanagement und zielgerichtete Wertsteigerungsmaßnahmen gesichert werden sollen.