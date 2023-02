Michael Buchholz neuer Geschäftsführer bei Metroloq Unternehmerparks

Michael Buchholz

Michael Buchholz ist neuer Geschäftsführer bei Metroloq Unternehmerparks. Der Immobilienökonom (ebs) und Chartered Surveyor (MRICS) zeichnet damit für die dynamisch-wachsende Light-Industrial-Sparte der Immobiliengruppe Metropol verantwortlich.

.

Der 50-Jährige gehört seit Januar zum Metroloq-Team. Nach einer klassischen Ausbildung in der Immobilienwirtschaft, absolvierte er ein Studium an der European Business School (ebs) und war u. a. als Leiter der Region West bei Aurelis NRW für Development, Asset- und Transaktions-Management verantwortlich. Zuvor war Michael Buchholz in leitenden Positionen bei Amelis, Hochtief und Gagfah.



Erst im Dezember ging im Kölner Westen der Metroloq Unternehmerpark Pulheim-Brauweiler an den Start [wir berichteten]: über 18.500 m² Büro-, Hallen- und Lagerfläche für Startups, Handwerker und Dienstleister mit modularen Angeboten, klimaschonenden Lösungen und digitalen Konzepten.