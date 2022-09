MIB modernisiert Konsumzentrale in Leipzig

Die Konsumzentrale in Leipzig wird umfassend saniert, modernisiert und um einen Neubau erweitert. Das historische Ensemble wurde bereits vor einigen Jahren von einem Unternehmen der MIB AG in Erbbaupacht von der Konsum Leipzig eG übernommen [wir berichteten].

.

Die Genossenschaft hat das Areal in der Industriestraße 95 für die kommenden Jahrzehnte in die Verantwortung der MIB übergeben, damit das bislang in großen Teilen ungenutzte Ensemble eine nachhaltige Wiederbelebung erfährt. Im Zuge dieses Vertrages wird auch der Verwaltungssitz der Konsum Leipzig eG im Alten Lager zusammengeführt und modernisiert.



Das besondere Flair, die Architektur und das Potential der Liegenschaft im aufstrebenden Stadtteil Plagwitz waren die ausschlaggebenden Gründe für die MIB, sich mit dem Objekt zu befassen. Unter Bewahrung und behutsamem Umgang mit dem historischen Bestand entsteht jetzt ein moderner und lebendiger Campus mit über 33.000 m2 Gewerbefläche im Leipziger Westen.



Die bestehenden Gebäude - Werkstatt, Neues Kontor, Altes Kontor, Altes Lager und Depot werden Zug um Zug saniert und teilweise neuen Nutzungen zugeführt. Unter Berücksichtigung der heutigen Anforderungen und Erwartungen an moderne Arbeitswelten entstehen zeitgemäße Büro- und Gewerbeflächen, Co-Working-Spaces sowie Konferenz- und Veranstaltungsräume.



Auch stehen künftig ein zentraler Empfang mit Concierge-Service, E-Lade-Plätze im Hof sowie abschließbare Fahrradstellplätze im Areal zur Verfügung. Der bereits im Bau befindliche Neubau schließt bis zum Frühjahr 2024 das Geviert. Dieser gründet auf dem bestehenden eingeschossigen Lagergebäude aus den 1930er Jahren. In Anlehnung an die historischen Planunterlagen des Architekten Fritz Höger erfolgt eine Erweiterung mit einem fünfgeschossigen Aufbau.



Als verbindendes Element der sechs zur neuen Konsumzentrale gehörenden Gebäude fungiert der vorhandene Innenhof. Dieser erhält im östlichen Teil noch in den kommenden Wochen begrünte Inseln, deren Errichtung durch den Freistaat Sachsen gefördert wird. Zukünftig sitzt man unter Bäumen inmitten des großzügig angelegten, historisch gewachsenen Areals. Entlang der vorhandenen Rampen ist die Ansiedlung vielfältiger Nutzungen wie Gastronomie, Fitness und Kleingewerbe angedacht, die zusätzlich dazu beitragen sollen, die Lebendigkeit dieses Stadtviertels in die Konsumzentrale zu bringen.



Zur noch besseren Einbindung der Konsumzentrale in ihre Umgebung wird ein neuer Durchgang geschaffen, durch den man auch von der Südseite der Gebäude in den Innenhof gelangen wird. Architektonisch wird das Projekt durch W&V Architekten GmbH aus Leipzig betreut.



Als Großmieter im Neubau steht bereits ein etabliertes Technologieunternehmen fest. Die neue Konsumzentrale ist ferner schon heute die Heimat von über 40 Mietern, darunter Bansbach GmbH Wirtschaftsprüfungs-und Steuerberatungsgesellschaft, Konsum Leipzig eG, Cenero Energy GmbH und Velvet Agentur GmbH.



Die neue Konsumzentrale wird sich in mehreren Bauphasen bis 2026 zu einem außergewöhnlichen Objekt im historisch industriellen Leipziger Stadtteil Plagwitz entwickeln und maßgeblich zur Belebung des Leipziger Westens beitragen.