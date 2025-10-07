MIB kauft â€žGoldene Kugelâ€œ in der Leipziger Innenstadt

Die MIB AG Immobilien und Beteiligungen hat in der Leipziger Innenstadt die gemischt genutzte Immobilie Richard-WagnerStraÃŸe 10, in Leipzig auch bekannt als â€žGoldene Kugelâ€œ, erworben. Das Objekt befindet sich in bester Innenstadtlage, unweit des Leipziger Hauptbahnhofs. Auf Ã¼ber 4.360 mÂ² NutzflÃ¤che beherbergt das historische EckgebÃ¤ude ein Hotel, ein Restaurant, LÃ¤den, BÃ¼ros und Wohnungen.

.

Die Liegenschaft wird in den kommenden Monaten nach den Anforderungen heutiger und kÃ¼nftiger Nutzer modernisiert, die bestehenden LeerstÃ¤nde werden nachvermietet. Ziel ist es, das Objekt langfristig im Bestand zu halten. Die MIB AG plant auch in Zukunft weitere ZukÃ¤ufe an seinen Kernstandorten Leipzig, Berlin und weiteren attraktiven MÃ¤rkten.