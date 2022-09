MHP verzeichnet im ersten Halbjahr 2022 Geschäftsbelebung

Die MHP Hotel AG hat im ersten Halbjahr 2022 eine erfreuliche Geschäftsbelebung verzeichnet. Der im Qualitätssegment M:Access der Börse München notierte unabhängige Hotelbetreiber erhöhte den kumulierten Umsatz auf 37,4 Mio. Euro nach 5,1 Mio. Euro im gleichen Vorjahreszeitraum, der stark von der COVID-19-Pandemie geprägt gewesen war.

.

Der Umsatzsprung ist zum einen auf eine deutliche Geschäftsbelebung ab dem zweiten Quartal nach dem Ende der Reise-Einschränkungen und anderer Corona-Restriktionen zurückzuführen. Zum anderen trugen auch die beiden Neueröffnungen Autograph Collection Hotel Luc Berlin (seit 1. Februar 2022) und JW Marriott Frankfurt (seit 1. April 2022, [wir berichteten]) zum Erlösanstieg bei.



MHP (Munich Hotel Partners) konnte vor allem im zweiten Quartal wichtige Performance-Zahlen deutlich verbessern. So betrug die Belegungsquote des Hotelportfolios im Zeitraum April bis Juni 2022 bereits wieder 61 % (Q1: 27 %). Der durchschnittliche Zimmerpreis belief sich im Q2 auf 198 Euro (Q1: 160 Euro) und lag dabei im Mai und Juni bereits wieder über dem Vor-Corona-Niveau von 2019.



Für das zweite Halbjahr dieses Jahres geht der Vorstand von einer weiteren Markterholung und einer entsprechenden Umsatzbelebung aus. Nach dem bisherigen Geschäftsverlauf bestätigt er das Umsatzziel von 90 bis 100 Mio. Euro für die MHP Hotelgruppe im Gesamtjahr 2022, sofern keine unvorhersehbaren Entwicklungen eintreten.



„Erfreulich ist, dass die Nachfrageerholung bei MHP eine breite Basis hat. Sowohl Firmenkunden und Veranstaltungen kehren zurück als auch die Privatkunden, bei denen wir ganz klar Nachholeffekte nach dem Ende der Corona-Einschränkungen feststellen. Unser dynamisches Preissystem für die Zimmer bietet zudem einen guten Schutz gegen die allgemeinen Kostensteigerungen. Gleichwohl tun wir gut daran, mit Blick auf die bestehenden Risiken für das allgemeine Konsumklima vorsichtig und wachsam zu bleiben.", so Ralf Selke, Chief Financial Officer (CFO).