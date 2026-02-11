MHP Hotel steigert Umsatz um 16 Prozent auf 52,6 Mio.

Im vierten Quartal 2025 steigerte die MHP Hotel AG ihren Hotelumsatz um 16 Prozent auf 52,6 Mio. Euro nach 45,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Der durchschnittliche Zimmerpreis kletterte auf 249 Euro, der bereinigte RevPAR legte um 10 Prozent auf 203 Euro zu. Für 2026 prognostiziert das Unternehmen einen Konzernumsatz von rund 225 Mio. Euro und ein EBITDA von über 10 Mio. Euro – getragen von Portfolioerweiterungen und einem positiven Tourismusumfeld.

Im vierten Quartal konnten alle Hotels ihre Vorjahresergebnisse entweder deutlich übertreffen oder das bereits hohe Niveau halten. Besonders positiv entwickelte sich der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich, der ein Umsatzplus von rund 40 Prozent erzielte – begünstigt durch höhere Raten und eine gestiegene Belegung. Die erfolgreiche Stabilisierungsphase setzt sich damit fort.



Das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel profitierte von einem sehr starken Oktober und November und steigerte seinen Umsatz im vierten Quartal um rund 20 Prozent. Auch Le Méridien Vienna und Mooons Vienna zeigten sich in einem dynamischen Marktumfeld robust; insbesondere im Dezember lag das Umsatzwachstum bei rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.



Wien gewinnt zugleich strategisch weiter an Bedeutung: MHP wird den Markt künftig mit vier Hotels bespielen. Das Andaz Vienna am Belvedere, by Hyatt (künftig Hyatt Regency Vienna), ergänzt das Portfolio seit dem 2. Februar 2026, das künftige Sheraton Vienna folgt ab 2027. Damit erweitert MHP seine Skalierungsmöglichkeiten in einem der stärksten europäischen Städtetourismusmärkte, der 2025 erstmals über 20 Mio. Übernachtungen verzeichnete.



Der durchschnittliche Zimmerpreis (ADR) erhöhte sich im vierten Quartal signifikant auf 249 Euro (Q4 2024: 227 Euro). Diese Entwicklung spiegelt die anhaltend hohe Zahlungsbereitschaft der Gäste im Premiumsegment wider. Bereinigt um die Effekte aus der Anlaufphase des im September 2025 eröffneten Conrad Hamburg stieg der Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) auf 203 Euro und lag damit 10 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die durchschnittliche Belegungsquote lag bereinigt bei 82 Prozent (Q4 2024: 81 Prozent). Inklusive des Conrad Hamburg lag der RevPAR bei 195 Euro und die Belegungsquote bei 78 Prozent.



„Mit dem Zugang zum Kapitalmarkt und unseren starken Performance-Kennzahlen sind wir bestens positioniert, um die laufende Marktkonsolidierung aktiv mitzugestalten und daraus strategische Wachstumschancen zu nutzen“, betont Frehse, Vorstandsvorsitzender (CEO) der MHP Hotel AG.



MHP plant die Veröffentlichung des Konzernabschlusses 2025 Anfang Mai 2026. Nach aktuellem Stand der laufenden Abschlussprüfung rechnet das Unternehmen weiterhin mit einem Konzernumsatz von rund 180 Mio. Euro sowie einem Konzern-EBITDA von rund 15 Mio. Euro, jeweils vorbehaltlich der finalen Prüfungsergebnisse.



Für 2026 erwartet MHP eine weitere Steigerung des Konzernumsatzes um 25 Prozent auf rund 225 Mio. Euro. Wesentliche Treiber sind der volle Jahresbeitrag des Conrad Hamburg nach der Eröffnung im September 2025 sowie die Übernahme des Andaz Vienna am Belvedere, by Hyatt (künftig Hyatt Regency Vienna), Anfang Februar 2026. Zusätzlichen Rückenwind liefert der positive Trend im internationalen Tourismus: UN Tourism geht für 2026 von einem weltweiten Wachstum des internationalen Tourismus von rund 3 bis 4 Prozent aus; Europa bleibt dabei eine der stärksten Zielregionen. Für das Konzern-EBITDA 2026 prognostiziert MHP über 10 Mio. Euro.



Die erwartete EBITDA-Differenz zwischen 2025 und 2026 ist im Wesentlichen auf zwei Effekte zurückzuführen: Im Jahr 2025 haben nicht-operative Einmaleffekte wie Key Money sowie Umbau- und Eröffnungszuschüsse für das Conrad Hamburg das EBITDA erhöht. Für 2026 sind dagegen bereits Due-Diligence-, Transaktions- und Rebrandingkosten sowie Renovierungen im Le Méridien Stuttgart und Le Méridien Hamburg berücksichtigt.