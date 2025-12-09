MH Gewerbe-Immobilien zeichnet drei Mietverträge über 3.650 m²

Das Maklerhaus MH Gewerbe-Immobilien hat im Rhein-Main-Gebiet in den vergangenen Wochen mehrere Vermietungstransaktionen im Logistik- und Light-Industrial-Segment realisiert. Insgesamt wurden rund 3.650 m² Lager-, Büro- und Ausstellungsflächen an drei Standorten vermittelt.

.

In Sulzbach/Taunus hat ein Großhandelsunternehmen für koreanische Kosmetik zusätzliche Flächen zur Erweiterung seiner Logistik angemietet. Das Objekt im Oberliederbacher Weg 42 umfasst rund 1.900 m² und liegt in unmittelbarer Nähe zum Main-Taunus-Zentrum.



Im Cassellapark in Frankfurt am Main wurden 750 m² Ausstellungs- und Lagerflächen neu vermietet. Die Flächen in der Liegenschaft in der Cassellastraße 30-32 gingen an zwei Industrieunternehmen: die Hamburger Still GmbH, Anbieter von Intralogistiklösungen, sowie die Test-Fuchs GmbH, ein Hersteller von Komponenten für die Luft- und Raumfahrt.



Eine weitere Vermietung betrifft 1.000 m² Lager- und Büroflächen in Mörfelden-Walldorf, unweit des Frankfurter Flughafens. Die südkoreanische Doosan Robotics Europe Inc. verlegt ihre Europazentrale von Düsseldorf an den neuen Standort in der Starkenburgstraße 6 und plant dort den Ausbau ihrer Aktivitäten im Bereich kollaborativer Robotik. Die angemieteten Flächen verteilen sich auf 600 m² Lager- und 400 m² Bürofläche.



Alle drei Objekte stammen aus dem Bestand privater Eigentümer. Die Vermietungen zeigen laut des Maklerhauses die anhaltende Nachfrage internationaler Industrie- und Handelsunternehmen nach gut angebundenen Flächen im Frankfurter Umland.