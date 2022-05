Die Maschinenbau Gesellschaft Mülheim mbH bezog im Mai dieses Jahres ihren neuen 179 m² großen Bürostandort auf der Immermannstraße 65 a-d. Imovo hat den Suchprozess nach passenden Büroräumlichkeiten in Düsseldorf von Anfang an begleitet und mit den neuen Flächen im Immermannhof erfolgreich zum Abschluss gebracht. Das Unternehmen hat mit dem Eigentümer Art-Invest Real Estate bereits den dritten Deal in diesem Jahr verzeichnen können.

