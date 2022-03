M&G verlängert 20.350 m² Bürofläche in Berlin mit der BImA

M&G hat den Mietvertrag mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) für das Berliner BAMF-Bürogebäude in der Badensche Straße um 15 Jahre verlängert. Die BImA ist bereits seit 2017 Mieterin der Immobilie, die der Asset Manager damals für über 94 Mio. erworben hatte [wir berichteten].

