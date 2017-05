M&G mit Top-Deal und Top-Vermietung

M&G Real Estate konnte nicht nur eine Top-Vermietung über 20.000 m² im Kölner Ex-Lufthansasitz unter Dach und Fach bringen, sondern sich auch eine Top-Immobilie im Zentrum von Berlin sichern.

Paneuropäische Wachstumsstrategie

Das 22.500 m² umfassende Objekt Badensche Straße 23-24 wurde für 94,1 Millionen Euro von einer Gesellschaft übernommen, die von JP Morgan Asset Management verwaltet wird. Bei der Immobilie, die sich in Berlin Wilmersdorf befindet, handelt es sich um ein modernes, hochwertig ausgestattetes und erst kürzlich saniertes Bürogebäude. Die Immobilie bestehend aus zwei angrenzenden Gebäuden mit vier Stockwerken und zwei Untergeschossen ist an hochkarätige Mieter vermietet – BImA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) und Paypal.



„In Schlüsselmärkten in Europa und vor allem in Deutschland ist aktuell eine stärkere Mieternachfrage und Vermietung zu beobachten, was das Mietwachstum antreibt. Demzufolge sind zentrale Vermögenswerte an erstklassigen Standorten in Deutschland für unsere paneuropäische Strategie auch weiterhin interessant, wie unsere jüngsten Akquisitionen vom Februar in Form von drei Immobilienkäufen belegen„, so David Jackson, Fondsmanager bei M&G.



Die starke Mieternachfrage zeigt sich aktuell zudem am Standort Köln. Denn dort konnte M&G einen neuen Hauptmieter für seine Büroimmobilie Mülheimer Straße 20 in Deutz gewinnen. Das 20.400 m² umfassende Bürogebäude, das ehemals der Hauptsitz von Lufthansa war, wurde für eine feste Laufzeit von 15 Jahren an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) vermietet.



“Wir freuen uns sehr über diese groß angelegte Neuvermietung des gesamten Gebäudes, direkt im Anschluss an den Ablauf des Mietverhältnisses mit der Lufthansa. Dies demonstriert die Stärke des Bürovermietungsmarktes in der Stadt Köln", kommentiert Thomas Kächele, Head of M&G Real Estate in Deutschland.