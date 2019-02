M&G kauft an der Münchner Theresienhöhe von J.P. Morgan

M&G Real Estate startet 2019 mit einer Akquisition in München. Der Asset Manager hat die Büroimmobilie „Aurum“ an der Münchner Theresienhöhe von J.P. Morgan erworben, die die Immobilie seit Ende 2016 im Bestand hatten [wir berichteten]. Der Ankauf erfolgte im Auftrag des M&G European Property Fund, der von David Jackson und Simon Ellis verwaltet wird. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Die dreieckige Büroimmobilie in der Radlkoferstraße 2 - auch bekannt als „Business Center Bavaria“ - wurde in den letzten Monaten nach Plänen der Architekten Koch + Partner durch eine umfangreiche Renovierung aufgewertet. Pünktlich zum Abschluss der Arbeiten ist die Immobilie nun auch verkauft. Das Aurum verfügt über eine Fläche von 13.768 m² inklusiver einer zweigeschossigen Tiefgarage und ist aktuell vollvermietet.



München belegt im Urban Connectivity Ranking von M&G Real Estate Platz sechs und gehört damit hinsichtlich ihrer physischen sowie digitalen Infrastruktur zu den Top-Städten Europas. Prognosen zufolge wird die bayerische Landeshauptstadt 2030 voraussichtlich die am viertschnellsten wachsende europäische Stadt sein. Das Engagement des M&G European Property Fund im deutschen Markt beträgt derzeit über 740 Mio. Euro.



„Deutsche Büroimmobilien entwickeln sich sehr gut und werden dies unserer Meinung nach auch in absehbarer Zeit tun. Insbesondere München dürfte sich sogar noch besser als die Gesamtwirtschaft Deutschlands entwickeln. Wir glauben daher, dass sich die Mieternachfrage weiterhin positiv auf das Mietwachstum und die Anlageerträge auswirken wird“, so Thomas Kächele, Leiter von M&G Real Estate, Deutschland.