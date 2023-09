M&G holt Sweco ins Baseler Oval

M&G Real Estate hat 4.547 m² Bürofläche im Baseler Oval in Frankfurt an die schwedische Sweco Group vermietet. Der Mietvertrag wurde für zehn Jahre vereinbart und sieht vor, dass der Anbieter für Architektur- und Ingenieurdienstleistungen ab März 2024 zwei Stockwerke des Baseler Ovals nutzen wird. Das Gebäude in der Baseler Straße 10 ist zu 95% vermietet und vollständig im Besitz des M&G European Property Fund. M&G Real Estate wurde von CBRE und Advant Beiten unterstützt. Der Mieter wurde von Avison Young beraten.

