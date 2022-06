M&G erwirbt Pariser Rio von Ardian für 271 Mio. Euro

Das in den 1920ern erbaute Pariser Bürogebäude Rio wechselt den Eigentümer: Ardian Real Estate und M&G haben einen entsprechenden Kaufvertrag unterzeichnet. Ardian hatte die Immobilie im prestigeträchtigen Geschäftsviertel Monceau seit 2018 im Bestand seines ersten Immobilien-Investmentfonds [wir berichteten]. Sie ist in den vergangenen Jahren aufwändig modernisiert und vollständig vermietet worden und nun laut Marktkreisen für 271 Mio. an M&G gegangen.

