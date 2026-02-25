M&G beteiligt sich an Weiterentwicklung des Berliner Portfolios von BlueRock

Die BlueRock Group AG hat mit M&G Real Estate (M&G) ein Joint Venture zur Weiterentwicklung eines Bestandsportfolios der BlueRock gegründet. Die Partnerschaft wird Wohnungen in einem der angebotsärmsten Wohnimmobilienmärkte Europas bereitstellen und gleichzeitig eine Plattform schaffen, die attraktive Renditen für Investoren generieren soll.

.

Das Portfolio mit 302 Wohnungen und 27 Gewerbeeinheiten, aufgebaut und gemanagt von BlueRock, wird von einer Investition in Höhe von 47 Millionen Euro profitieren, mit der 75 neue Wohnungen im Zentrum Berlins entwickelt und ein umfassendes Modernisierungsprogramm für die bestehenden Objekte durchgeführt werden sollen.



Das Portfolio umfasst 13 Mehrfamilienhäuser innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings, die sich in einigen der begehrtesten Stadtbezirken befinden, darunter Mitte, Friedrichshain Kreuzberg, Tempelhof Schöneberg und Neukölln. Dabei handelt es sich um Gebiete, in denen die Nachfrage nach Mietwohnungen das Angebot kontinuierlich übersteigt.



„Diese Transaktion zeigt, wie M&G flexible und innovative Kapitallösungen, darunter Zweitmarktgeschäfte und Rekapitalisierungen, für Immobilienprojekte bereitstellen und damit Wert für unseren globalen Kundenstamm generieren kann. Durch die Partnerschaft mit BlueRock werden wir weiteren hochwertigen Wohnraum schaffen und gleichzeitig dazu beitragen, den anhaltenden Wohnungsdruck in Berlin zu mindern“, sagt Peter Riley, Head of Capital Partnerships bei M&G Real Estate.



Seit Ankauf des Portfolios in den Jahren 2022 und 2023 sind die dafür erforderlichen Baugenehmigungen für die vorgesehenen Nahverdichtungen von MB Advisors, dem lokalen Partner von BlueRock, in Berlin, eingeholt und somit die Grundlagen für die nächste Projektstufe gelegt worden. Des Weiteren erfolgte die Planung von Sanierungen, Modernisierungen und Erweiterungsmaßnahmen, die nun mit dem Einstieg von M&G umgesetzt werden. Der Beginn der geplanten Vorhaben erfolgt im 1. Quartal 2026.