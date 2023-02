MFH in Leipzig wechselt Besitzer

Ein denkmalgeschütztes Mehrfamilienhaus in der Leipziger Südvorstadt ist an einen gewerblichen Käufer aus Sachsen verkauft worden. Das Objekt in der Fockestraße hat 534 m² Nutzfläche und gehörte bislang einer Privatperson aus dem Saarland. Engel & Völkers Commercial Leipzig hat die Parteien bei dieser Transaktion begleitet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Das Mehrfamilienhaus besteht aus sechs nach WEG aufgeteilten Wohneinheiten, inklusive des ausgebauten Dachgeschosses. Im Jahr 2022 wurden die Fassade und das Treppenhaus erneuert. Alle Wohnungen sind vermietet, verfügen über Balkone und sind mit Parkett bzw. Dielen ausgestattet.