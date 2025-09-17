Meyer Feinkost zieht ins Hochhausquartier Four

Ein Stück Frankfurter Marktkultur zieht ins Four Frankfurt: Meyer Feinkost eröffnet Ende 2025 ein 78 m² großes Ladenlokal im Erdgeschoss des Hochhauses T3. Für das Quartier bedeutet der Zuzug des familiengeführten Traditionsbetriebs ein weiteres lokales Highlight mit kulinarischem Bezug.

„Wir freuen uns sehr, mit Meyer Feinkost ein weiteres Frankfurter Original gewonnen zu haben. Unser Ziel war es von Anfang an, lokale Konzepte ins Quartier zu holen, die Identität und Qualität verkörpern – und fest in der Region verwurzelt sind“, sagt Ute-Anneke Sieprath, Projektmanagerin Vermietung bei Groß & Partner.



Das gastronomische Angebot im Quartier wächst damit weiter. Die Eröffnung von Meyer Feinkost in der Erdgeschossfläche im Wohnhochhaus T3 ist für Ende 2025 geplant. „Wir bringen unsere Feinkost in gewohnter Qualität, aber mit frischem Auftritt ins Four – und schaffen damit einen Genussort, der Mieter, Bewohner und Besucher gleichermaßen begeistert“, sagt Gregor Meyer, Inhaber von Meyer Feinkost.



Groß & Partner wurde bei der Vermietung von 3Real beraten.