MEV Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft mietet ca. 450 m² in Essen

Die Erfolgsgeschichte der Bürofläche in der Alfredstraße 81 in Essen geht weiter. Nachdem Brockhoff & Partner im vergangenen Jahr bereits den Verkauf des Objektes durchführen konnte, erfolgt nun nach 25 Jahren eine Revitalisierung. Am 01.06.2018 wird mit dem neuen Mieter, der MEV Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft, ein frischer Wind wehen. Hier konnte Brockhoff Office mit der Bürofläche, die viel Flexibilität und einem verkehrsgünstigen Standort bietet, die Wünsche des Kunden hervorragend umsetzen. Auch der Privateigentümer der Immobilie ist über die schnelle Vermietung durch die Firma Brockhoff begeistert.

