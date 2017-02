Metzingen: Oldtimerzentrum auf dem Henning-Areal nimmt Gestalt an

Die Motorworld Group aus Schemmerhofen bei Biberach will auf dem Henning-Areal in Metzingen mehr als 10 Mio. Euro investieren. Die historischen Fabrikgebäude sollen so gut wie vollständig erhalten bleiben und die Umgestaltung geschieht deshalb in enger Abstimmung mit den Denkmalschützern der Stadt Metzingen. Die ehemalige Schmiedehalle soll wie bisher für Events wie Ausstellungen, Feiern, Vorführungen genutzt werden. Neben der Oldtimerausstellung sind Werkstätten für Handwerker, die sich auf die Restaurierung von Oldtimern spezialisiert haben, ein wichtiger Teil des Angebotes. Diese Betriebe werden ebenfalls in den historischen Hallen der ehemaligen Henning Fabrik untergebracht. Auch einige gastronomische Einrichtungen will die Motorworld auf dem Gelände ansiedeln. Ein Hotelneubau und möglicherweise ein Parkhaus sollen auf der vorhandenen Freifläche entstehen und die historischen Gebäude ergänzen.

Laut Projektentwickler und Investor Andreas Dünkel von der Motorworld-Group richten sein Unternehmen und die Metzinger Outlet-City ihre Angebote an die gleiche Zielgruppe. Deshalb soll die geplante Motorworld organisch mit der Outlet-City verbunden werden. Darüber hat man sich schon mit dem Betreiber des Outlet Centers, Holy AG, abgestimmt.



Mit dem Konzept hofft man eine so gute Aufenthaltsqualität zu erreichen, dass auch Übernachtungsgäste sich durch das Angebot gewinnen lassen. Der Entwickler und Betreiber von Automobilen Erlebniswelten aus Schemmerhofen bei Biberach will die notwendige Wirtschaftlichkeit des Projektes ausschließlich durch Einnahmen aus Vermietungen erreichen.