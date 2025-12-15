Cookie Fehler:

Cookies sind in Ihrem Browser deaktiviert. Um alle Funktionen z.B. das Login nutzen zu können, müssen Cookies aktiv sein. Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser.

Immobilien-Nachrichten » Running Deal
   
    Drucken Drucken  Diesen Artikel zu den Favoriten hinzufügen Favoriten

Attraktiver Neuzugang

Metzingen: Maison Margiela Outlet eröffnet ersten Deutschland-Store

Das Pariser Haute-Couture-Haus Maison Margiela hat am 12. Dezember das erste Maison Margiela Outlet in Deutschland. Damit erweitert die Outletcity Metzingen ihr Portfolio um eine renommierte Avantgarde-Marke der Modewelt.

.

„Wir freuen uns, mit Maison Margiela eine der einflussreichsten Avantgarde-Marken der internationalen Modewelt in der Outletcity Metzingen begrüßen zu dürfen. Die Eröffnung des ersten Outlets in Deutschland ist ein weiterer Meilenstein für unsere Shopping-Destination.“, so Regine Schöllkopf-Pinakidis, CEO der Outletcity AG.