Metternich & Co. vermietet rd. 900 m² an BBW-Leipzig-Gruppe

Metternich & Co. vermietet durch Vermittlung von Aengevelt langfristig rd. 900 m² Schulungs- und Bürofläche in dem historischen Gewerbekomplex Breitkopf & Härtel, an die Berufsbildungswerk Leipzig für Hör- und Sprachgeschädigte gGmbH, die zur BBW-Leipzig-Gruppe gehört. Der freie Träger verlegt den Standort seiner Berufsfachschule für Logopädie sowie die daran angebundene logopädische Praxis „LogoLei“ (ehemals Logopädie im Musikviertel) hierher.

.

Mit diesem Abschluss erzielt Metternich & Co. die Vollvermietung der rd. 6.250 m² Mietfläche umfassenden Liegenschaft in der Bauhofstraße 3 im Zentrum-Südost. Zuvor hatte Aengevelt bereits einen Mietvertragsabschluss über rd. 650 m² an Herbie e.V., ein seit über 30 Jahren anerkannter Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Leipzig, vermittelt [wir berichteten].



„Wir freuen uns besonders, dass sich mit der BBW-Leipzig-Gruppe und Herbie e.V. gleich zwei Mieter aus dem gemeinnützigen und sozialen Bereich langfristig für das historische Objekt entschieden haben. Sie ergänzen den Nutzungsmix optimal und bestätigen zudem mit ihren langfristigen Anmietungsentscheidungen die Objekt- und Standort-Qualitäten unserer Immobilie“, sagt Bismillah Faizy, Geschäftsführer der Metternich & Co. GmbH.



„Wir benötigten moderne, für den Schul- und Praxisbetrieb geeignete Flächen. Dazu zählen u.a. flexible Grundrisse und eine zentrale Lage mit guter Erreichbarkeit. Vor diesem Hintergrund haben uns die von Aengevelt vermittelten Flächen in dem geschichtsträchtigen Gebäude überzeugt“, erläutert Bastian Schmiedel, Kaufmännischer Geschäftsführer der BBW-Leipzig-Gruppe.