Metropolregion Rhein-Neckar boomt

Mit rund 590 Mio. Euro und damit einem Minus von 16 Prozent lag das Transaktionsvolumen auf dem Investmentmarkt der Metropolregion Rhein-Neckar (Mannheim, Heidelberg, Ludwighafen) in den ersten sechs Monaten 2020 unter dem Rekordergebnis im Vorjahreszeitraum (H1 2019: rund 700 Mio. Euro). Unter anderem Objekte aus bundesweiten Portfoliokäufen, die der Metropolregion anteilig zuzuschreiben sind, haben allerdings dennoch für das zweithöchste jemals registrierte Halbjahresvolumen und für ein mehr als ein doppelt so hohes Transaktionsvolumen als im Schnitt der ersten Halbjahre 2010 – 2019 gesorgt.

.

Bei den Portfolios handelte es sich um ein Wohnungspaket, das durch die LEG von der Deutsche Wohnen gekauft wurde, dabei entfielen rund 2.000 Wohneinheiten auf die Metropolregion Rhein-Neckar [wir berichteten]. Darüber hinaus hat Aroundtown die Mehrheitsanteile an der TLG Immobilien übernommen[wir berichteten]. Zu diesem Portfolio gehört das Bürogebäude Theo & Luise an der Mannheimer Theodor-Heuss-Anlage. Damit dominierten Immobilien-AGs sowohl auf Käufer- (LEG und Aroundtown) als auch auf Verkäuferseite (Deutsche Wohnen) das Transaktionsgeschehen mit Anteilen von 52 bzw. 38 Prozent. Asset/ Fonds Manager waren u.a. durch die Beteiligung der TLG zweitplatziert auf Verkäuferseite mit einem Anteil von 24 Prozent.



Von einem expliziten Einfluss der Corona-Pandemie bzw. des Lockdowns auf das Transaktionsvolumen in der Metropolregion Rhein-Neckar kann - zumindest rein statistisch - nicht gesprochen werden. Sowohl von Januar bis März als auch von April bis Juni wurden jeweils 17 Transaktionen registriert. Auf Grund des LEG-Portfoliokaufs lag das Investmentvolumen im zweiten Quartal mit ca. 340 Mio. Euro sogar deutlich höher als in den ersten drei Monaten (ca. 250 Mio. Euro).



Am aktivsten waren in der Metropolregion in den ersten sechs Monaten Investments der Nutzungsart „Living“, die allein rund die Hälfte (47 %) des Transaktionsvolumens beisteuerten. Knapp 280 Mio. Euro für diese Nutzungsart allein für diesen Zeitraum bedeuten ein höheres Volumen als in den jeweiligen Gesamtjahren 2015 – 2019. An zweiter Stelle platzierten sich mit 34 Prozent und rund 200 Mio. Euro Büroobjekte.



„Auch für den weiteren Jahresverlauf gehen wir von einem weiterhin sehr aktiven Investmentmarkt an Rhein und Neckar aus. Großvolumige Objekte sind am Markt. Bereits im Juli wurde mit dem Verkauf des projektierten Bürogebäudes LIV Mannheim durch die Deka [wir berichteten] eine erste größere Transaktion abgeschlossen“, so Konstantinos Krikelis, Leiter Office Leasing, JLL Team Rhein-Neckar.



Neben den Nutzungsklassen Living und Büro mit je zwei Abschlüssen konnte sich auch der Bereich Einzelhandel einmal in die Top 5 - Liste eintragen, und zwar mit dem Shopping Center Walzmühle in Ludwigshafen [wir berichteten]. Käufer war das Mannheimer Unternehmen Pro Concept AG, Verkäufer der britische Asset/Fonds Manager Activum SG. Die fünf größten Transaktionen generierten insgesamt rund 70 Prozent des Transaktionsvolumens. Vor einem Jahr hatte dieser Anteil zur Jahresmitte noch bei rund 50 Prozent gelegen.



Deutsche Investoren dominierten sowohl auf Käufer-, als auch auf Verkäuferseite das Investmentgeschehen. Rund 99 Prozent des Kauf- und immerhin 83 Prozent des Verkaufsvolumens gingen auf deren Konto.