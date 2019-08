Metropolen suchen Lösungen für mehr als 60 Millionen Bewohner

Etwa 75 Delegierte aus 28 Ländern rund um den Erdball sind in Düsseldorf eingetroffen, um sich an drei Tagen über die Herausforderungen der Metropolen auszutauschen und ihre Lösungen vorzustellen.

Erste Station des Kongresses „Second Mayors Summit on Living Together“ war am Freitag, 30. August, das Rathaus, wo die Konferenzteilnehmenden von Oberbürgermeister Thomas Geisel begrüßt wurden. Im Anschluss begrüßte Magda Popeanu, Vize-Vorsitzende des Stadtrates des kanadischen Montréals, zuständig für Kultur und Diversität, stellvertretend für das Living Together Observatory, die Anwesenden.

