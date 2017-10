Calvin Klein Flagship-Store auf der Kö und in der Schildergasse?

Schildergasse 55

Die Düsseldorfer PVH Holdings GmbH & Co. KG darf sich freuen: Nachdem man jahrelang vergeblich nach einem Kölner Geschäftsstandort suchte, ist die Firma nun endlich in Top-Lage fündig geworden: Sie wird einen Flagship-Store für eine ihrer Premium-Modemarken Calvin Klein oder Tommy Hilfiger eröffnen. Künftiger Standort ist die Wunschadresse „Schildergasse“. Welches der beiden Modemarken dort konkret Einzug halten wird, wollte das Unternehmen noch nicht bekannt gegeben. Derzeit läuft die Expansion aber gerade für die Tochtergesellschaft Calvin Klein auf Hochtouren.

.

Top-Lage in der Domstadt und auf der Kö

Das Unternehmen hat einen langfristig Mietvertrag für die Projektentwicklung von Metropol in der Schildergasse 55, dem Standort des ehemaligen Jeans-Palast, abgeschlossen [Metropol startet in der Kölner Schildergasse]. In gut einem Jahr – zum Herbst 2018 – will Metropol das Gebäude mit geplanten 400 m² Handelsfläche, in dem gerade der Hochbau läuft, übergeben. Die Pläne für den Umbau stammen vom Kölner Büro Astoc Architects and Planners. Der Abschluss des Mietvertrags wurde von BNP Paribas Real Estate begleitet.



„Den Erfolg unserer Marken sehen wir nach wie vor auch durch starke Präsenz im stationären Handel gesichert“, sagt Philip Jelden, Director Retail Development & Expansion bei PVH, der sich derzeit auch über den erfolgreichen Abschluss eines Flagship-Standortes in Düsseldorf freut. Denn in Düsseldorf konnte sich PVH für seine Tochtergesellschaft Calvin Klein im denkmalgeschützten Hohenzollernhaus auf der Königsallee 14 rund 325 m² sichern, die sich über auf drei Stockwerke verteilen. Parallel zu den beiden Anmietungen für die Flagship-Stores wurde außerdem für das Sublabels Calvin Klein Jeans ein 130 m² großer Store in der Dresdner Altmarkt-Galerie unterzeichnet.