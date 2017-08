Metropol startet in der Kölner Schildergasse

Schildergasse 55

Seit über 30 Jahren als „Jeans Palast“ auf der Kölner 1a-Lage Schildergasse bekannt, naht nun für einen Neustart die Abrissbirne: Im Auftrag der Eigentümerin und nach Plänen des Kölner Architekturbüros Astoc Architects and Planners realisiert Metropol in der Schildergasse 55 direkt neben der Antoniterkirche eine Immobilie, „die sich mit zurückhaltendem Auftreten in die Bestandsbebauung einfügt und durch großzügige Verglasung gleichzeitig einen neuen, zeitgemäßen Akzent setzt“, so der Projektentwickler. Die komplette Verglasung von Erdgeschoss und erstem Geschoss wird durch eine helle Natursteinfassade eingerahmt. Konzipiert wird der Neubau als Geschäftshaus mit rund 400 m² Handelsfläche, die Fertigstellung ist für Sommer 2018 geplant. Derzeit laufen Gespräche mit potenziellen Mietern verschiedener Handelsbranchen.

