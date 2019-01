Metropol investiert in Light Industrial

Die Metropol Immobiliengruppe erweitert ihren Bestand in der Assetklasse „Light-Industrial“ und kauft einen Handwerkerhof mit Hallen- und Büroflächen in einem Gewerbegebiet in Bergisch Gladbach-Refrath. Das Objekt befindet sich Auf der Kaule 25-27 an der Stadtgrenze zu Köln und umfasst eine Grundstücksgröße von rund 11.000 m² sowie rund 4.500 m² Mietfläche. „Wir sehen Entwicklungspotenzial im Bereich „Light Industrial“ und werden weiter in diese Assetklasse investieren“, kommentiert Klaus G. Sack, Geschäftsführer Metropol Immobiliengruppe, die Transaktion. Eigentümer der Immobilie ist eine Privatperson, die während des Vermittlungsprozesses von Savills beraten wurde.

.

„Der Light-Industrial-Gewerbepark verfügt aufgrund seiner Lage östlich von Köln, der guten Anbindung und eines langjährigen Mieterbesatzes über ein großes Entwicklungs- sowie Wertsteigerungspotenzial. In Kombination mit der hundertprozentigen Vermietungsquote handelt es sich deshalb um einen optimalen Investment Case“, erläutert Elmar Wirths, Director und Head of Cologne Office bei Savills. In der 1996/1997 modernisierten Immobilie ist ein bunter Branchenmix ansässig. Ankermieter ist ein Fitness-Zentrum. Die Hallen bieten nicht nur Platz zur Distribution und Lagerung, sondern können auch als Produktions- und Verwaltungsflächen genutzt werden.