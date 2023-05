Nach 15 Jahren bei der WvM Immobilien + Projektentwicklung GmbH wechselte Steffen Hermann zum 1. April 2023 zur Metropol Immobiliengruppe. Bei dem Kölner Bestandshalter und Projektentwickler fungiert er nun als neuer Head of Innovation.

Unter der Führung von Geschäftsführer Klaus G. Sack wird der studierte Kommunikationswirt in doppelter Rolle tätig werden – für Metropol als Head of Innovation, für die Light-Industrial-Sparte Metroloq übernimmt er die Aufgabe Business Development. Die neu geschaffene Position soll die Innovationsagenda der Immobiliengruppe sowie die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und Produkte vorantreiben.



Bei der WvM Immobilien + Projektentwicklung GmbH hatte Hermann verschiedene Positionen inne. Zuletzt war er dort unter anderem als Leiter Marketing und Vertrieb tätig. Mit seiner langjährigen Berufserfahrung als Prokurist und im Bereich Unternehmensentwicklung bringt der 49-jährige Familienvater das notwendige Knowhow mit, um neue Trends zu erkennen, in die Organisation zu integrieren und weiterzuentwickeln.



„Eine Herausforderung wird sein, zu identifizieren, an welchen Stellen sich Metroloq von Metropol emanzipieren kann und an welchen Stellen eine engere Verzahnung zwingend notwendig ist. Innovation und Entwicklung ist ja kein Selbstzweck und benötigt vor allem Veränderungswille und Bereitschaft, um das Beste aus beiden Welten zu vereinen", so Steffen Hermann.



Der Fokus liege zunächst jedoch auf Metroloq Unternehmerparks. Das Ziel sei es, die Produkt- und Unternehmensentwicklung im Team um Metroloq-Geschäftsführer Michael Buchholz voranzutreiben und die Markenstrategie weiterzuentwickeln.