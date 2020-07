Metropol engagiert Stefan Vianden für Assetklasse Light Industrial

Stefan Vianden leitet seit dem 1. Juli Metropols Light Industrial-Einheit unter der Marke Metroloq. Der Diplom-Ingenieur bringt 20 Jahre Logistik- und Spezialimmobilien-Expertise mit.

„Wir haben mit Stefan Vianden einen ausgesprochenen Immobilien-Spezialisten und eine verantwortungsbewusste Führungspersönlichkeit an Bord geholt – mit ihm wird Metropols Assetklasse Light Industrial weiter erfolgreich wachsen“, freut sich Metropol-Geschäftsführer Klaus G. Sack. Unter dem Dach der noch jungen Marke Metroloq bündelt die Immobiliengruppe ihre Gewerbeexpertise im Großraum Köln und deckt den steigenden Bedarf an kleinen und mittleren Flächen bis 2.500 m² ab. Zusammen mit Stefan Vianden als neuem Abteilungsleiter will das Unternehmen seine Rolle als Experte für die Entwicklung von Light Industrial Parks in der Region weiter ausbauen. Dafür führt er ein interdisziplinäres Team mit Spezialisten aus verschiedenen Metropol-Bereichen.



Metroloq versteht sich selbst als Experte für Gewerbemietflächen und betreibt und entwickelt Light Industrial-Parks, die speziell auf den Mieterbedarf zugeschnitten sind: „Gerade in Ballungsräumen wie Köln sind flexible Gewerbeflächen zwischen 60 und 2.500 m² mehr und mehr gefragt, z. B. in den Bereichen Konfektionierung, Produktion und Montage oder Lagerung“, bestätigt Stefan Vianden. Als regional engagierter Bestandshalter und Projektentwickler kennt Metropol mit seiner Light Industrial Marke Metroloq den lokalen Gewerbe-Markt aus erster Hand – „diesen Vorteil werden wir für ein weiteres gesundes Wachstum nutzen“.