Metro sieht Licht am Horizont

Die Metro mußte im dritten Quartal starke Umsatzeinbußen wegen Corona hinnehmen. Vor dem Hintergrund einer sich deutlich erholenden Umsatzentwicklung hat der Vorstand jetzt aber beschlossen, für das Geschäftsjahr 2019/20 eine neue Prognose abzugeben: Demnach erwartet der Konzern einen Rückgang des Gesamtumsatzes und des flächenbereinigten Umsatzes von 3,5% bis 5% (9M 2019/20: -5,0%) sowie einen Rückgang des EBITDA bereinigt (ohne Transformationskosten und Ergebnisbeiträge aus Immobilientransaktionen) von rund 200 Mio. bis 250 Mio. Euro (9M 2019/20: -192 Mio. Euro). Hierin sind für das Geschäftsjahr 2019/20 für Russland und Osteuropa deutlich bessere Entwicklungen bezogen auf Umsatz und EBITDA als im Gruppendurchschnitt berücksichtigt, während Westeuropa und auch Asien schwächer erwartet werden. In Folge von Einsparungen und anderen Effekten, wirkt zudem das Segment Sonstige im EBITDA bereinigt deutlich positiv.

„Die Umsätze der Metro haben sich in den vergangenen Wochen sehr positiv entwickelt und geben uns ausreichend Visibilität für eine neue Prognose. Die Umsatzentwicklung wird getrieben von den Freiberuflern und den unabhängigen Händlern, aber auch die Umsätze mit den Gastronomen nähern sich dem Vorjahresniveau an. Ausschlaggebend für die positive Entwicklung sind zum einen die von der Politik beschlossenen Lockerungen, zum anderen hat Metro sich mit seinem Kanal-Mix und seiner Kunden-Struktur in der Krise als sehr robust erwiesen“, so Metro-Chef Olaf Koch.