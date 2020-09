Metro-Großaktionär will Aktienanteil aufstocken

Die Großaktionärin EP Global Commerce GmbH hat der Metro ein Übernahmeangebot unterbreitet. Bei der EPGC handelt es sich um eine Holdinggesellschaft, die vom tschechischen Milliardär Daniel Kretínský kontrolliert wird, der in Abstimmung mit Patrik Tkác handelt. Die Großaktionärin, die aktuell 29,99 % hält, will ihren Aktienanteil auf über 30 Prozent aufstocken, um künftig an Flexibilität zu gewinnen. Laut EPGC stellt der erwartete Gegenwert von 8,48 Euro je Metro Stammaktie und 8,87 Euro je Metro Vorzugsaktie die gesetzlichen Mindestangebotspreise dar. Der Metro Vorstand sieht dies indes anders und ist davon überzeugt, dass das Angebot erheblich unterbewertet ist. „Der Vorstand und Aufsichtsrat werden dieses unaufgeforderte Angebot in ihrer begründeten Stellungnahme umfassend kommentieren, sobald die vollständige Angebotsunterlage verfügbar ist. Wir raten unseren Aktionären, bis dahin keine Maßnahmen zu ergreifen“, so der Konzern in einer ersten Stellungnahme.

