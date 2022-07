Meteocontrol mietet kompletten Sheridan Cubes in Augsburg

Das Augsburger Unternehmen Meteocontrol wird langfristiger Mieter des „Sheridan Cubes“. Die Kragler Immobilien GmbH begleitete die Anmietung und verzeichnet 67 Tage nach öffentlicher Publikation Vollvermietung der architektonisch sehr ansprechenden Immobilie in der Pröllstraße im Sheridan Park.

.

Der neue Generalmieter des Sheridan Cubes ist ein auf die Planung und Überwachung von Photovoltaikanlagen spezialisiertes Unternehmen und ist bereits mit dem Headquarter im Augsburger Stadtteil Pfersee ansässig.



Stand-Alone Gebäude in idyllischer Parklage

Die Immobilie mit der charakteristischen Lochfassade und einer Gesamtmietfläche von 4.000 m² liegt direkt an der gepflegten Parkanlage im Westen Augsburgs und entstammt der Planung aus dem Hause Ott Architekten. Neben einem einladenden Foyer, lichtdurchfluteten Räumlichkeiten und einer hochmodernen Gebäudetechnologie begeistert das Objekt in der Pröllstraße 28 mit einer Cafeteria mit angrenzender, etwa 400 m² großer Terrasse sowie einer etwa 100 m² großen Dachterrasse. Eine großzügige Stellplatzsituation, ein Fahrradabstellraum und Duschen runden die Vorzüge dieser Immobilie hervorragend ab.