Meerane: Metawerk mit Nummer Fünf am Start

Die Erd- und Gründungsarbeiten in Meerane haben begonnen.

Am Industriestandort Metawerk Meerane, dem 65 Hektar umfassenden interkommunalen Industrie- und Gewerbegebiet an der A 4, haben die Erd- und Gründungsarbeiten für eine neue, rund 22.000 m² umfassende Industriehalle begonnen. Damit geht das fünfte Bauvorhaben in zwei Jahren an den Start.

Wie die Metawerk Meerane GmbH als Investorin, Bauherr und Vermieter mitteilt, werden in der Halle 6 zwei Unternehmen der Kfz-Zulieferindustrie mit langfristigen Mietverträgen angesiedelt sein und mehr als 300 Vollzeitarbeitsplätze unterhalten. Dabei handelt es sich um die bisher im Stadtteil Crossen von Zwickau untergebrachte SAS Autosystemtechnik GmbH + Co. KG und das bisher nicht in der Region ansässige Unternehmen Leoni. Beide Unternehmen sind Zulieferer von Volkswagen im Zuge der Elektromobilitäts- Initiative von VW, deren Schwerpunkt das VW-Werk Zwickau ist.



Das Investitionsvolumen für die neue Halle 6, die ganz im Westen des Standortes Metawerk Meerane entsteht und den beiden Unternehmen Platz bieten wird, bezifferte Geschäftsführerin Cathleen Frost mit 25 Mio. Euro. Die beiden Unternehmen werden bereits im Sommer 2019 ihre Tätigkeit am neuen Standort beginnen.



„Aufgrund der wirklich hervorragenden Zusammenarbeit mit der Stadt Meerane konnte dieses Baufeld, obwohl es am exponierten westlichen Ende des Industrie- und Gewerbegebietes liegt, in nur 4 Monaten bereits vollständig mit allen Medien und der Straßenanbindung erschlossen werden“, hebt Cathleen Frost hervor, und freut sich, dass die Halle 6 nun bereits das fünfte Bauvorhaben ist, welches seit dem ersten Spatenstich für das Pilotprojekt DHL Deutsche Post im Februar 2017 gestartet werden konnte.



Der wachsende Industrie- und Logistik-Standort mit inzwischen 1.500 Vollzeitarbeitsplätzen in den neu angesiedelten Betrieben ist mittlerweile deutschlandweit ein bedeutender Investitionsschwerpunkt im Verlauf der Autobahn 4.