Messe München mit Rekordumsatz

Die Strategie der Messe München geht auf: Das Geschäftsjahr 2016 konnte erstmals mit einem Umsatz von über 400 Millionen Euro abgeschlossen werden, was in der Unternehmensgeschichte eine absolute Bestmarke ist. „Die Messe München ist ein kerngesundes und wirtschaftlich starkes Unternehmen“, beschreibt Klaus Dittrich den Erfolg. Der Vorsitzende der Geschäftsführung betont dabei: „Wir gehören zu den ganz wenigen deutschen Messegesellschaften mit eigenem Gelände, die ganz ohne Zuschüsse auskommen.“ Und das schon seit vielen Jahren.

.

Darlehens-Tilgung

Die Münchner Strategie macht sich bezahlt. Beim Rekord-Umsatz von erstmals mehr als 400 Millionen Euro bleibt vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen ein EBITDA von rund 100 Millionen Euro, der Reinerlös wird mit rund 50 Millionen Euro beziffert. Diese Summe fließt aber an die Hauptgesellschafter, die Messe München, der Freistaat Bayern und die Landeshauptstadt München, als Zinszahlung für ihre Darlehen zum Bau des in 1998 neu gebauten Messegeländes über 50 Millionen Euro. Zusätzlich zahlte die Messe München rund 40 Millionen Euro für ihre Fremddarlehen ab.



Top-Messe Expo Real

Die Gründe für diese positive Entwicklung sind das weltweite Zusammenfallen der größten Weltleitmessen. In München waren es die Expo Real, die ISPO sowie die alle drei Jahre stattfindende Bauma und die beiden jeweils alle zwei Jahre stattfindenden Messen IFAT und Electronica. Zu den Eigenveranstaltungen der Messe München kamen vier Prozent mehr Besucher und 1 Prozent mehr Aussteller, als bei den jeweiligen Vorveranstaltungen. Unterm Strich kamen über 2,4 Millionen Besucher und 37.000 Aussteller nach München.



Neubau im Zeit- und Kostenplan

Die Messe München ist seit Jahren finanziell so gut aufgestellt, dass sie Investitionen komplett aus eigenen Mitteln finanzieren kann. So auch den Neubau von zwei Hallen mit dem künftigen Conference Center Nord für über 105 Millionen Euro komplett aus eigener Kraft stemmen. Zur IFAT 2018 sollen die Hallen fertig sein. Dann ist der Neubau des Messegeländes abgeschlossen, wie es Mitte der 90er Jahre geplant worden ist. Es verfügt dann über 18 moderne Hallen mit 200.000 m² Ausstellungsfläche. Laus Messe-Chef Klaus Dittrich liegt der Bau im Zeit- und Kostenplan.