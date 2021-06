Messe München gibt grünes Licht für Expo Real

Angesichts der positiven Entwicklung, können laut der Bayerischen Staatskanzlei ab dem 1. September 2021 in Bayern wieder Messeveranstaltungen durchgeführt werden. Für die Expo Real, die vom 11. bis zum 13. Oktober geplant ist, laufen daher jetzt die Vorbereitungen laut der Messe München auf Hochtouren.

