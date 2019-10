Messe Frankfurt und Gustav Zech Stiftung machen gemeinsame Sache

Die Frankfurter Messe erhält einen zweiten Turm. Die Gustav-Zech-Stiftung wird bis 2024 einen Hotel- und Büroturm mit 33-Geschossen am künftigen Südeingang der Messe errichten. Die Messe Frankfurt Venue GmbH und die Gustav Zech Stiftung Management GmbH haben sich Ende September über die Projektentwicklung für das Baufeld 42a an der Europaallee verständigt. Damit geht es nach fünf Jahren endlich vorwärts. Der Baubeginn ist für die zweite Jahreshälfte 2020 angepeilt.

