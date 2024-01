Messe Dortmund launcht Inolope Expo für smarte Fassaden

Gebäudehüllen mit intelligenten Fassaden werden zunehmend wichtiger. Deshalb widmet die Messe Dortmund ihnen ein neues Messeformat. Die Inolope Expo präsentiert im kommenden Jahr ein 360-Grad-Angebot rund um intelligente Fassaden für Architekten, Hersteller, Planer und urbane Smart Builder.

.

Die Messe findet zwischen dem 12. bis 14. Februar 2025 in Dortmund statt. Anbieter stellen dort ihr umfangreiches Know-how für die Optimierung von Gebäudeleistungen und eine ressourcenschonende Bauweise vor. Im Mittelpunkt stehen Module wie Fenster, Türen und Außenwände sowie die neuesten Trends in den Bereichen Technik, Systeme und der Informations- und Kommunikationstechnologie.



„In Zeiten des Klimawandels und angesichts der teils rasant steigenden Energiekosten haben das klimaoptimierte Bauen und die Kommunikation zwischen den Gewerken immer mehr an Bedeutung gewonnen. Intelligente, ressourcensparende und energieeffiziente Fassaden und Dächer bieten hier einen wegweisenden Ansatz für die Zukunft. Mit der neuen Inolope Expo präsentiert die Messe Dortmund zukunftsweisende technische Optionen, innovative bauliche Komponenten sowie neueste Software und begleitende Dienstleistungen für innovative Gebäudehüllen„, erklärt Sabine Loos, Messechefin und Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhallen Unternehmensgruppe. „Die neue Branchenplattform widmet sich mit geballter Kompetenz in einem 360-Grad-Marktüberblick und einer hohen Informationsdichte einem Thema, das für Neubauten und die energieeffiziente Sanierung von Gebäuden aktuell und in Zukunft einen hohen Stellenwert besitzt“, fährt sie fort.



Die Messe richtet sich mit ihrem Angebotsspektrum insbesondere an Planer, Architekten, Projektentwickler, Bauunternehmen, Komponentenhersteller, Immobiliengesellschaften, Städte und Kommunen sowie an Organisationen aus dem Bereich Forschung und Entwicklung. Mit der neuen Messe erhalten alle Akteure der Branche eine optimale Basis, sich umfassend zu informieren, Geschäftskontakte zu knüpfen und die Themen der Branche gemeinsam voranzutreiben. Besucher haben zeitgleich die Möglichkeit, die elektrotechnik 2025 in Dortmund zu besuchen, Wissenswertes zu den neusten Technologien in den Bereichen Gebäude-, Energie- und Industrietechnik sowie zu den Themen Smart Living und Building, innovative Energiekonzepte und Prozessautomation zu erfahren und entsprechende Produkte kennenzulernen.



„Als Fachorganisation führender Hersteller von Fenstern, Türen und Fassaden, System- und Handelspartnern begrüßen wir die Premiere der neuen Inolope Expo, die als ein weiterer Schauplatz den Informationsaustausch in der Branche fördert“, ergänzt Frank Lange, Geschäftsführer des Verbandes Fenster + Fassade (VFF) und der Gütegemeinschaft Fenster, Fassaden und Haustüren e.V., zum neuen Messeformat. „Wir brauchen den Austausch als Weg zu neuen Lösungsansätzen aus der Bau- und Fassadenindustrie, um die Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zukunftsweisend vorantreiben“, erläutert er.



Auf der neuen Handels- und Infoplattform Inolope Expo wird auch der Bundesverband GIH e.V. als Partner vertreten sein. „Die Baubranche befindet sich in einem fortlaufenden Innovationsprozess und gestaltet sich immer komplexer – von hochtechnologischen Materialien über innovative Heizsysteme bis hin zur externen Steuerungsoptionen. Ebenso gilt es, die Anforderungen von Baugesetzen und Förderprogrammen genau zu kennen“, argumentiert GIH-Geschäftsführer Benjamin Weismann.



Die rund 3.500 qualifizierten Energieberater in Deutschland, die der Verband vertritt, können sich aus seiner Sicht auf der neuen Inolope Expo im Bereich innovativer Gebäudehüllen unter anderem zu Themen wie Nachhaltigkeit, technologische Integration, Wertsteigerung oder Ästhetik und Adaptivität fachkundig informieren.



Die Bedeutung der neuen Messe betont auch Dr. Gunter Mann, Präsident und Geschäftsführer Bundesverband GebäudeGrün e.V. (BuGG). „Der Klimawandel und seine Folgen sind ein globales Problem unserer Zeit und auch in Deutschland bereits deutlich spürbar. Die Begrünung von Gebäuden stellt einen wertvollen Beitrag zur Klimawandelanpassung speziell in städtischen Bereichen dar. Auf der neuen Inolope Expo wird der Bundesverband GebäudeGrün e.V. zu den Notwendigkeiten und den positiven Effekten von Dach-, Fassaden- und Innenraumbegrünung als hochwirksame Maßnahme zur Verbesserung des Städte- und Gebäudeklimas aufklären“, sagt er.



„Mit der neuen Fachmesse in Dortmund bietet sich allen Akteuren der Baubranche eine ganzheitliche Plattform mit vielfältigen Anregungen und innovativen Lösungen, die Gebäudeelektronik mit ressourcenschonenden Konzepten für Fassaden und Dächer verbindet", fährt Dr. Mann fort.