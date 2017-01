Messe Berlin wächst und baut aus

Die Messe Berlin hat nach einem gut laufenden Jahr 2016 jetzt die Weichen für weiteres Wachstum gestellt: In der heutigen Sitzung des Aufsichtsrates ist der Bau einer neuen Halle einstimmig beschlossen worden. Diese wird als Ausweichfläche benötigt, um die dringende Weiterentwicklung der bestehenden Hallen unter dem Funkturm angehen zu können. Zudem wird mit der neuen Halle der stetig wachsenden Nachfrage nach Veranstaltungsfläche am Standort der Messe Berlin Rechnung getragen. „Der heutige Beschluss des Aufsichtsrates ist ein wichtiges Signal für die weitere Stärkung der Messe- und Kongressstadt Berlin. Ich freue mich, wenn die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Messe Berlin durch bauliche und technische Ertüchtigung des Messegeländes gesteigert wird. Dies wird in den nächsten Jahren eines der bedeutendsten Projekte der Messe Berlin GmbH sein, welches ich als zuständige Senatorin und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates engagiert begleiten werde“, so Ramona Pop, Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Messe.

Die neue Halle soll eine eingeschossige, multifunktionale, flexible und stützenfreie Veranstaltungsfläche von 10.000 m² bieten und aktuellen, marktüblichen Ansprüchen an Technik, Flexibilität und Architektur entsprechen. Dadurch wird auch eine Nutzung der Fläche zwischen den großen Messen für Kongressveranstaltungen ermöglicht. Die Halle 27 wird zudem den Rundlauf des Geländes schließen und nach Abschluss aller Sanierungsarbeiten als zusätzliche Flächenkapazität zur Verfügung stehen. Mit dem Neubau der Halle und der sich daran anschließenden Sanierung des Geländes wird die Messe Berlin zukunftsfest gemacht und der stetig wachsenden Bedeutung dieses Veranstaltungsortes Rechnung getragen. Laut Geschäftsführer Dr. Christian Göke wird das Projekt unverzüglich ausgeschrieben, um schnellstmöglich mit dem Bau beginnen zu können, denn die neue Halle 27 soll pünktlich zur also InnoTrans 2018 fertig sein. Die Investitionssumme in Höhe von 55 Mio. Euro finanziert die Messe Berlin aus eigenen Mitteln.





Auf dem Messegelände Berlin ExpoCenter City im Herzen Berlins verteilen sich über 170.000 m² auf 26 Messehallen.



Mehr Umsatz

Im Vorgriff auf den Geschäftsbericht für das vergangene Geschäftsjahr 2016 prognostiziert die Messe Berlin GmbH einen Jahresumsatz von 308 Mio. Euro. Ebenso erwarten die Berliner Messemanager um den Vorsitzenden der Geschäftsführung Dr. Christian Göke für das abgelaufene Geschäftsjahr wieder einen Gewinn im mittleren einstelligen Millionenbereich. Das Rekordergebnis der Messe Berlin begründet das Management mit umsatzstarken Leitmessen am Standort Berlin, einem ausgezeichneten Kongress- und Veranstaltungsgeschäft sowie erfolgreichem Geschäft außerhalb Berlins national wie international.



2016 nahmen über 2,2 Mio. Besucher, mehr als 32.000 Aussteller sowie 30.000 Pressevertreter an insgesamt 111 Veranstaltungen der Messe in Berlin teil. Zu den in Berlin veranstalteten Leitmessen gehörten IFA, ITB, Grüne Woche, Teile der ILA, Fruit Logistica und InnoTrans. International hatte die Entwicklung des asiatischen Marktes u.a. mit der Asia Fruit Logistica in Hongkong, Consumer Electronics China in Shenzen sowie der ITB Asia in Singapur einen hohen Stellenwert.



Auf dem Konferenz- und Tagungssektor waren große Ärztekongresse mit bis zu 12.000 Teilnehmern wie der Deutsche Krebskongress sowie Gastveranstaltungen der Kulturszene wie die Verleihung des ECHO sowie des Deutschen Filmpreises Highlights des Jahres 2016. Zusätzlich leistete die Messe Berlin damit einen entscheidenden Beitrag, um den neu erreichten Status Berlins als eine der weltweit führenden Kongressstädte zu erhalten und zu steigern. Den auf die Ausgaben auswärtiger Messe- und Kongressbesucher zurück zu führenden Zufluss an Kaufkraft in der Region Berlin schätzt die Messe Berlin für 2016 auf ca. 1,7 Mrd. Dadurch seien den öffentlichen Kassen im Land Berlin Einnahmen von ca. 74 Mio. Euro zugeflossen.