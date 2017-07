Meschede: „heruM“ soll im Frühjahr 2018 ans Netz gehen

Weder als ein Kaufhaus traditioneller Art, noch als klassisches Einkaufs-Center will die Fokus Development AG ihren „Henne-Ruhr-Markt“ in Meschede (nördliches Sauerland) verstanden wissen. Das Projekt auf dem Areal des ehemaligen Hertie-Gebäudes am Winziger Platz (inclusive An- und Neubau der Stadthalle) soll nach jüngsten Äußerungen des Fokus Development-Vorstandsvorsitzenden Axel Funke gegenüber der „Westfalenpost“ bereits im Frühjahr in toto eröffnet werden. Aktuell steht H&M als Ankermieter fest – und das Kind hat einen (neuen) Namen.

.

„heruM“ werden die 9.500 m² für Einzelhandel, Gastronomie und Fitness heißen, die ein „lebendiger Teil der Mescheder Innenstadt“ sein wollen. Der Begriff orientiert sich an den beiden Flüssen „Henne“ und „Ruhr“, die beschaulich um das Städtchen plätschern; das große „M“ kann wahlweise als stellvertretend für „Markt“ oder eben auch „Meschede“ interpretiert werden. Auf der Baustelle sind die Abtragungsarbeiten inzwischen so gut wie abgeschlossen, aktuell startet die Phase der „Betonrohrpfahlgründung“.



Nach Angaben der Duisburger sind 50 Prozent der zukünftigen Flächen bereits fest vermietet, die andere Hälfte ist reserviert. H&M wird 1.000 m² über zwei Etagen belegen. Das Investitionsvolumen für das Gesamtprojekt (inclusive der 3.000 m² Stadthalle, die die Stadt zurückmietet) [Hertie-Projekte in Meschede und Remscheid nehmen Fahrt auf] veranschlagt Fokus Development auf 25 Millionen Euro.