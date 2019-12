Merrill Germany verlegt Firmenzentrale ins Frankfurter Westend

Die Merrill Germany GmbH verlegt ihren Firmensitz ins Frankfurter Westend. Der weltweit agierende IT-Dienstleister für M&A-Prozesse bezieht im Frühjahr 2020 neue Flächen im „Gentle“ in der Barckhausstraße 12-16. Beraten wurde das Unternehmen von Blackolive. Merrill Germany hat ihren Firmensitz aktuell An der Welle 8. Das Unternehmen wächst stetig, benötigt deshalb zukünftig mehr Fläche und vergrößert sich an der neuen Adresse. Eigentümer der insgesamt knapp 6.000 m² großen Immobilie ist das von LaSalle Investment Management betreute Individualmandat für die Schweizer Anlagestiftung Testina.

.