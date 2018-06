Merkur und Ballwanz übergeben Mainzer Wohnprojekt an Versorgungswerk

Im Münchfeld 1-5

Die Merkur Development Holding GmbH hat in einem Joint Venture mit der Ballwanz Projektentwicklung GmbH, einem auf Wohnimmobilien spezialisierten Projektentwickler aus Frankfurt am Main, ein Wohnprojekt in Mainz an ein berufsständiges Versorgungswerk veräußert. Das Transaktionsvolumen betrug gut 27 Mio. Euro.

Die Ende 2017 planmäßig fertiggestellte Projektentwicklung befindet sich Im Münchfeld 1-5. Sie umfasst 78 Wohneinheiten mit insgesamt rund 7.500 m² Wohnfläche. Die Wohnungen haben eine Größe von 60 bis 120 m² und konnten bereits fast vollständig vermietet werden.



„Mit der planmäßigen Fertigstellung nach nur 17-monatiger Bauzeit und der Übergabe an den Investor haben wir erneut bestätigt, dass Merkur ein zuverlässiger und kompetenter Partner bei der Entwicklung und Realisierung von großvolumigen Projekten ist,“ so Harro Hellwege, Geschäftsführer von Merkur.