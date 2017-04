Merkur und Avonia entwickeln in Esslingen neues Niu-Hotel für 28 Mio. Euro

Die Merkur Development Holding GmbH hat gemeinsam mit der Avonia Real Estate GmbH das Weber Areal in der Otto-Bayer-Straße 8-10 in Esslingen am Neckar von der Wilhelm Weber GmbH & Co.KG erworben. Die gemeinsame Projektgesellschaft entwickelt auf diesem Areal einen Hotelneubau mit circa 7.000 m² oberirdischer BGF, der nach Auszug der derzeitigen Nutzer (Anfang 2018) realisiert werden soll. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt rund 28 Mio. Euro. Die Fertigstellung ist für 2019 geplant. Als Betreiber konnte bereits die Novum Hotel Group mit der Marke Niu gewonnen werden, die erst in der vergangenen Woche ein weiteres Hotel in Halle (Saale) verkündet hatte und sich auf starkem Expansionskurs befindet. So auc

[…]