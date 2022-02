Merkur Development baut 42 Wohnungen in Frankfurt

Merkur Development startet in Niederrad mit dem Bau von 42 Wohnungen. Im Rahmen einer Entwicklung im Bestand wird das denkmalgeschützte Bürogebäude Herriotstraße 5 aus dem Jahr 1966 kernsaniert. Die ursprünglichen Pläne sind von dem Architekturbüro ABB (Otto Apel, Gilbert Becker, Hannsgeorg Beckert).

